Gkn, ecco le azioni popolari. Ma è ansia da licenziamento

di Barbara Berti

Mentre parte l’azionariato popolare, finalizzato alla reindustrializzazione dal basso della ex Gkn di Campi, torna minacciosamente l’ipotesi dei licenziamenti. La cassa integrazione straordinaria concessa dal governo a Qf (azienda che il proprietario Francesco Borgomeo ha messo in liquidazione da mesi) è un ammortizzatore ad hoc per la vertenza campigiana della durata di 12 mesi, ovvero l’intero 2023.

Negli ultimi giorni, anche tra gli stessi dipendenti, la possibilità che si possa riaprire una procedura di licenziamento collettivo è un tarlo fisso che non fa dormire la notte. Nessuna conferma, al momento, ma anche l’ultima comunicazione del liquidatore Gianluca Franchi non è certo un buon segnale visto che invita i dipendenti, "in caso di dimissioni", a comunicarle anche all’indirizzo mail aziendale "per rendere più fluide le comunicazioni tra i vari enti preposti".

In questo clima, ieri è partita la campagna "100 per 10.000" per l’azionariato popolare: la cooperativa Gff (nata a luglio scorso dal crowdfunding ex Gkn For Future e dall’unione tra il Collettivo di Fabbrica e i solidali che hanno supportato fin dall’inizio la lotta e il progetto di reindustrializzazione) ha emesso un primo pacchetto di azioni del valore di un milione di euro.

"Un pacchetto solidale rivolto a cittadini, associazioni, movimenti, lavoratori, delegati sindacali, solidali, che diventeranno così parte dell’assemblea della cooperativa, esercitando un controllo sociale sul processo di reindustrializzazione" fa sapere la Rsu ex Gkn.

Il primo socio finanziatore sarà, ovviamente, la Soms Insorgiamo, l’associazione del dopolavoro, del mutualismo dei dipendenti Gkn, che il 15 settembre svolgerà l’assemblea per decidere la quota da destinare al sostegno della cooperativa Gff. Gli interessati alle azioni troveranno tutte le informazioni sul sito www.insorgiamo.org (e sui canali social del Collettivo di Fabbrica). Al momento, però, le azioni si possono soltanto prenotare visto che la cooperativa ancora non è operativa. "I lavoratori, il territorio, le competenze solidali, i movimenti climatici e sociali, hanno difeso la fabbrica prima dalla speculazione finanziaria, oggi dal rischio della speculazione immobiliare - commentano dalla Rsu -. Questa resistenza si è fatta progetto, ha partorito un piano di reindustrializzazione dal basso, con l’obiettivo di ridare al territorio i posti di lavoro bruciati, creare una fabbrica socialmente integrata al servizio della collettività che l’ha difesa, ripartire con produzioni ecologicamente avanzate, con una struttura di controllo cooperativistica e basata sul mutuo aiuto reciproco".