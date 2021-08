Roma, 17 agosto 2021 - “La Gkn non è in crisi, di recente il gruppo con un'altra società ha incassato 3 milioni di aiuti pubblici e ora con 500 licenziamenti mette in ginocchio un territorio. Non si può accettare. Per quanto riguarda Gkn, il tavolo è sospeso, le interlocuzioni vanno avanti e stiamo lavorando senza sosta per trovare una soluzione seria e per convincere l’azienda ha proseguire nella direzione da noi auspicata al tavolo”, ha dichiarato la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, parlando anche della chiusura dello stabilimento di componentistica per l'automotive fiorentino in un intervista a 'La Stampa'.

''Atteggiamenti predatori dettati da una logica di profitto di breve termine: solo così si spiegano molte chiusure e licenziamenti a cui stiamo assistendo. È legittimo, ma con questo decreto vogliamo chiarire che esiste anche una responsabilità sociale delle imprese". Todde, in quota Movimento 5 Stelle, sta scrivendo insieme al ministro del Lavoro Andrea Orlando il provvedimento che renderà più difficili le delocalizzazioni. Nelle stesse settimane in cui i tavoli per Gkn e Gianetti ruote cercano un'alternativa ai licenziamenti di massa via mail.

''Noi non colpiamo le ristrutturazioni tout court, ci mancherebbe - spiega -. Non vogliamo colpevolizzare chi fa 'turnaround' perché deve passare a modelli produttivi diversi, non abbiamo di certo in testa imprese che vivano di sussidi. La competitività è l'obiettivo, ma atteggiamenti puramente speculativi non sono più accettabili. Chi non è in crisi e vuole tagliare, può farlo. Ma dovrà seguire un percorso ordinato, che coinvolga le parti sociali e favorisca l'arrivo di nuovi imprenditori''.

"C'è la libertà d'impresa, ma c'è anche una responsabilità sociale - aggiunge la viceministra -. Quando lasci a casa decine di lavoratori senza essere in crisi, devi fartene carico in qualche modo. Il perimetro occupazionale va salvaguardato, altrimenti interi territori rischiano di morire per logiche di mera speculazione. Lo stiamo vedendo a Campi Bisenzio con la Gkn".

