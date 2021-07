Campi Bisenzio (Firenze), 29 luglio 2021 - Il mondo dello spettacolo e della cultura al fianco della Gkn di Campi Bisenzio. Oggi, 28 luglio, dopo quasi tre settimane di presidio permanente, alla fabbrica di viale Fratelli Cervi a Campi va in scena un grande momento di solidarietà. Protagonisti tantissimi - un centinaio in totale - personaggi della cultura che hanno risposto all'appello lanciato da Stefano Massini, lo scrittore e drammaturgo che vive a Campi e che per primo si è unito alla battaglia delle tute blu. La serata, organizzata davanti ai cancelli, vede la partecipazione di un migliaio di persone, gli operai coinvolti nella vertenza e le loro famiglie. Sul palco arrivano anche Bobo Rondelli e Piero Pelù proponendo varie canzoni. Pelù ha cenato con gli operai.

L'inizio è col botto: 'Gli spari sopra' di Vasco Rossi. Energia a mille e musica a tutto volume con tanto di ciliegina sulla torta: videomessaggio del rocker di Zocca: "Stasera la vostra lotta è anche la mia". Stefano Massini recita il testo da lui scritto e interpretato già domenica scorsa al Festival Letterature di Roma ai Fori Imperiali, dove aveva deciso di raccontare il dramma Gkn. Nel monologo ricorda la nascita della Gkn nel 1996, il cambiamento urbanistico dell'area di Capalle con tanto di nascita anche dei Gigli. Tra il pubblico anche il sindaco Emiliano Fossi e il consigliere regionale Pd Fausto Merlotti.

