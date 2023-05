Giustizia tributaria Il cambiamento passa dall’Educandato

Si è svolta ieri la prima giornata di incontri e discussioni sulla riforma della giustizia tributaria all’Educandato statale di SS. Annunziata, dal titolo “Dove eravamo rimasti? A riforma approvata tra proroghe, accelerazioni, verifiche e modifiche. Discutiamone insieme“.

Una due giorni ricca di confronti, discussioni e approfondimenti che ha visto la presenza di importanti esponenti del settore. Ieri, il presidente dell’Educandato Giorgio Fiorenza ha consegnato il premio “Il Poggio“, al prefetto Francesca Fernandino . Premiata invece nel pomeriggio la giornalista Camilla Conti. "E’ una giornata dedicata alla giustizia tributaria e alle modifiche subite – spiega il consigliere dell’Educandato Marzio Bracciotti –. E quindi alle prospettive che avrà per le vite dei cittadini. Ci saranno molti relatori. Qui, è stata approvata la prima vera riforma del codice penale, quale miglior posto per parlare di modifiche legislative". Presente il sindaco Dario Nardella, che aperto i lavori con un saluto "La riforma tributaria è interesse di tutti i cittadini – spiega il primo cittadino –. Spesso le leggi sono complesse e non sempre il cittadino riesce a districarsi. Noi sindaci, testimoni di quello che succede nelle città, chiediamo più semplicità. L’incontro di oggi è importante perchè chiama a raccolta diverse istituzioni. La collaborazione tra quest’ultime e gli ordini professionali è fondamentale. O si lavora insieme o non si arriva lontano" conclude Nardella. Oggi il presidente del consiglio regionale Mazzeo darà il premio alla presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano.