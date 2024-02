"Giuseppe Matulli: il politico che si rimbocca le maniche per la comunità"

 allora ora ve lo rispiego daccapo da dove lo facciam passare". E il buon Giuseppe “Beppe” Matulli, incline alla generosità di verbo e alla gentilezza figlia della sua terra d’origine, Marradi, ma al tempo stesso, di quella terra, depositario di lampi d’impeto focoso, si sfilò la giacca e ricominciò a spiegare le traiettorie dei binari del tram in viale Giannotti. In quell’accesa (e analogica) assemblea al teatro Reims di una ventina di anni fa chi scrive, imberbe di penna, si stupì che quel signore, mite e ruvido, già sottosegretario e avvezzo agli alti scranni romani, fosse in grado di rimboccarsi le maniche come un ragazzino e sgolarsi di fronte a una pletora di no tram per spiegarne le bontà future. È tutto lì Matulli. Uno del fare al servizio della comunità, capace di salire i tornanti più alti della politica, per poi ridiscenderli alla bisogna, perché le radici hanno la stessa dignità della cima dell’albero.