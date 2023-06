Giunta Cioni vice: deleghe pesanti Scuola a Marchetti, sport a Canuti

Il neosindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini ha scelto la sua squadra di governo, impostata nel rispetto della parità di genere (3 uomini, incluso il sindaco e 3 donne) e dell’equilibrio delle forze politiche che in coalizione gli hanno permesso di vincere le amministrative con la lista "Impruneta [email protected]". C’è un’unica conferma rispetto alla precedente amministrazione: Laura Cioni, già assessore al welfare con l’ex primo cittadino Calamandrei, ora viene promossa a vicesindaco e ottiene le importanti deleghe di bilancio, tributi e recupero evasione, urbanistica, edilizia e personale. A Lara Fabbrizzi vanno le deleghe a servizi sociosanitari, immigrazione e integrazione, pari opportunità, agricoltura, casa e biblioteca. L’avvocato Irene Marchetti è il nuovo assessore alla pubblica istruzione, trasporti e ambiente. Sul fronte maschile, Marco Canuti ottiene le deleghe a lavori pubblici, sport e frazioni. Lorenzo Bellini è il nuovo assessore a protezione civile, affari generali, servizi demografici, gare, provveditorato, patrimonio, informatizzazione.

Lazzerini tiene per sé deleghe pesanti per un territorio come Impruneta, come la cultura, il turismo, lo sviluppo economico, le feste tradizionali, l’associazionismo e la comunicazione, l’Urp e la polizia municipale. Chiama in squadra anche Andrea Vitali: è stato nominato consigliere incaricato alle politiche giovanili, gemellaggi, cooperazione internazionale. È il più giovane di tutti, essendo nato nel 1994. La giunta sarà presentata e votata dal consiglio comunale nella prima seduta convocata per lunedì prossimo durante la quale, annuncia Lazzerini, "verranno assegnate le cariche da cui passa anche l’equilibrio della coalizione".

Manuela Plastina