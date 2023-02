"Trovo inutile e di nessun valore aggiunto ricostituire una giunta a tre mesi dalle elezioni amministrative, soprattutto se il problema non riguarda il lavoro svolto, ma fattori politici. Allo stesso tempo, un segnale politico doveva essere dato".

E questo segnale, conferma Alessio Calamandrei in un post affidato a Facebook, è una ridistribuzione delle deleghe di Matteo Aramini e Sabrina Merenda. La notizia era già stata data dal Pd e riportata dal nostro giornale ancora prima che il sindaco firmasse il decreto di rimpasto: in sede di riunione di partito il 31 gennaio alla presenza del primo cittadino, era stato deciso di togliere ad Aramini turismo, sviluppo economico e associazionismo e a Merenda parte della scuola e sport.

Aramini non sarà più vicesindaco. Se la riunione di giunta convocata dal sindaco per martedì per annunciare ai "suoi" il rimpasto era stata annullata dopo aver letto la notizia sul nostro giornale, ieri il sindaco ha portato avanti la strada pattuita col Pd di cui però si lamenta: "Le deleghe di giunta sono firmate con decreto del sindaco e non da altri. Del resto i metodi di comunicazione non sono mai stati il punto forte. E questo ha generato incomprensioni, malumori e perdite di tempo".

Ieri alle 14 Calamandrei ha firmato il decreto, come confermato ai microfoni di "Telegram" su Toscana Tv andato in onda alle 20. Quelli che ha definito "piccoli aggiustamenti di giunta", sono "doverosi anche nei confronti dei cittadini che hanno votato per quelle persone (Aramini e Merenda, NdR) che erano sotto il simbolo del Pd e che fra tre mesi saranno antagoniste proprio al Pd".

Il cambio deleghe, sottolinea, "è un segnale politico. Non altro". Ancora ieri sera, a decreto firmato da ore ormai, Aramini e Merenda non avevano ricevuto notizia ufficiale del loro taglio di deleghe.

Manuela Plastina