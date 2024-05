Giulio Regeni. Panchina inaugurata

Una panchina per Giulio Regeni. È stata inaugurata ieri mattina a Scandicci, intitolandola al giovane ricercatore universitario scomparso al Cairo nel 2016 e trovato senza vita in un fosso di una zona della periferia della città egiziana, con segni di torture, bruciature di sigarette e ferite da taglio. L’intitolazione è stata promossa dagli Angeli del Bello di Scandicci, con il patrocinio del Comune. "Aver intitolato una panchina a Giulio – ha detto il sindaco Fallani – è il nostro modo per esserci, per prenderci l’impegno come istituzioni, ma anche come cittadini, a non dimenticare, continuando a cercare la verità per Giulio, per ogni persona che ancora oggi è alla ricerca di giustizia".