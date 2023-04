Giuliano Sottani: "L’ex area Sacci torni alla comunità Con percorsi pedonali e un laghetto per la pesca"

Un concorso internazionale di idee per il recupero dell’area ex Sacci al Passo dei Pecorai. È quanto propone Giuliano Sottani, consigliere comunale socialista renziano, come lui si stesso si definisce, che ha invitato i sindaci di Greve in Chianti Paolo Sottani e di San Casciano Roberto Ciappi a intervenire sull’ex cementificio oggi chiuso per "mettere fine a tutti i propositi assolutamente non graditi". Sottani non vuole "interventi raffazzonati che pregiudichino un vero sviluppo di quell’area". Questo perché quel territorio "è la nostra casa, il nostro ambiente e lo vogliamo a disposizione della nostra gente e dei turisti di tutto il mondo, ma soprattutto vogliamo tutelare le tante aziende agricole che hanno fatto nel tempo notevoli investimenti. L’economia del nostro Comune e dell’intero territorio è agricoltura e turismo". Sottani propone "che, pur consentendo insediamenti produttivi, che valorizzano l’occupazione, siano realizzate opere a disposizione della collettività, con un serio rimboschimento, percorsi per camminate, un laghetto per la pesca sportiva di giovani e bambini. Insomma un parco attrezzato con una sede sociale a disposizione dei cittadini e tante altre iniziative". Il consigliere ha incontrato nei giorni scorsi i due sindaci "che hanno apprezzato la mia idea e si sono impegnati a prendere ogni iniziativa utile ad evitare qualsiasi costruzione prima della redazione di un piano generale dell’intera aerea".

An.Set.