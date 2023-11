Giulia Cecchettin, flash mob all’Università di Firenze: pronunciati i nomi di tutte le donne uccise nel 2023

Firenze, 20 novembre 2023 – Un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato. Si è svolto stamani nella più grande aula universitaria del campus delle Scienze sociali dell’Università di Firenze, seguito da un flash mob in cui studentesse, studenti e docenti dell’Università di Firenze hanno pronunciato a voce alta, ad uno ad uno, i nomi di tutte le cento donne vittime di femminicidio nel solo 2023.

Si è aperto così, introdotto dalla rettrice Alessandra Petrucci,“Il racconto di due Presidenti: Corte Costituzionale e Corte di Cassazione”, incontro-testimonianza della professoressa emerita dell’Ateneo e già presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e della prima presidente della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano.

Sono intervenuti il docente di Diritto costituzionale del Dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini e il presidente della Scuola di Giurisprudenza Alessandro Simoni. Sul palco, accanto ai relatori, un posto era simbolicamente occupato da un poster di colore rosso e bianco, riservato a una donna vittima di femminicidio che avrebbe potuto o voluto essere lì.

L’Università di Firenze partecipa, infatti, alla campagna di sensibilizzazione “Posto occupato” in vista della Giornata internazionale del 25 novembre per l’eliminazione della violenza sulle donne: l’Ateneo ha lanciato anche una call sui canali social universitari invitando studentesse e studenti a scattarsi una foto accanto a uno dei posti occupati e a pubblicarla sui propri profili social.