Giù il liceo Alberti "Per evitare occupazioni"

di Fabrizio Morviducci

Demolire l’ex Alberti per evitare nuove occupazioni abusive. E’ l’idea della proprietà dell’area, comunicata all’amministrazione, unitamente alla data di stipula del contratto che dovrà essere siglato entro il 31 ottobre. Demolire l’ex liceo artistico, come unico modo per risolvere la situazione degli ingressi clandestini che si ripetono di giorno in giorno. "La scelta di abbattere le strutture – ha detto il vicesindaco Andrea Giorgi – permetterà di risolvere il problema della sicurezza. Successivamente potrà partire la ricostruzione con il progetto di riqualificazione che porterà nuove abitazioni, spazi commerciali e soprattutto sanerà una ferita urbanistica di lungo corso. Prima liceo artistico, poi università della moda, poi sede provvisoria della Croce rossa dopo il rogo della sede in costruzione, l’Alberti è stato venduto a privati. Ma in attesa di realizzare l’intervento, la struttura è stata occupata da senza fissa dimora che lo hanno trasformato in hotel della disperazione. Ogni notte si sentono schiamazzi e i residenti assistono a uno strano via vai di balordi.

Mesi fa i carabinieri entrarono nel plesso di piazza Boccaccio per un sopralluogo dopo le segnalazioni dei cittadini che da almeno due mesi chiedevano controlli del genere. La situazione interna dell’immobile era apparsa da subito di rilevante degrado sotto il profilo sanitario. Escrementi ovunque, fornellini, coperte e altro materiale ammassato nelle aule lascia presupporre che la struttura è abitata in maniera continuativa da diverse persone, che scavalcano le recinzioni alla ricerca di un riparo per la notte. La situazione invivibile dell’ex Alberti è diventata di dominio pubblico. Con la speranza che la demolizione risolva completamente il problema. Ne sanno qualcosa i residenti di via del Molin Nuovo, che per anni hanno protestato contro le occupazioni abusive dell’ex farmaceutico abbandonato, risolte solo con le ruspe che hanno demolito tutto per far partire il nuovo intervento.

La speranza è che anche in questo caso l’iter progettuale possa arrivare rapidamente a conclusione in modo da chiudere la ferita urbanistica nel pieno centro di Scandicci, ma sanare anche quella di ordine pubblico e sociale, visto che gli ‘hotel della disperazione’ raccolgono anche storie difficili e altrettanto inumane condizioni di vita al proprio interno.