Giù i pini, la protesta sui social Ma anche le radici danno noia

Dilaga sui social la protesta per l’abbattimento di diversi pini nell’area verde di via Don Minzoni. Negli ultimi giorni le ruspe hanno tagliato infatti diversi esemplari di grandi dimensioni scatenando anche le rimostranze del "Movimento contro la cementificazione di Calenzano" che, in un post sul gruppo Facebook "Abitanti del Comune di Calenzano", parla senza mezzi termini di un abbattimenti "senza un valido motivo" degli alberi chiedendo ragione del taglio alla maggioranza che governa il Comune: "Quei pini – si legge nel post in una sorta di amarcord – facevano ormai parte di Calenzano, più generazioni di ragazzi sono cresciute sotto la loro ombra".

Tanti i commenti a favore della protesta ma c’è anche chi addebita alla presenza dei pini in città danni e disagi: il fatto, ad esempio, che le radici di questa specie di alberi affiorino sul terreno creando pericoli a chi cammina o si muove sulle due ruote e dissesti alla sede stradale. In realtà l’abbattimento dei pini nel giardino non deriva da motivi urgenti di sicurezza, anche se dal 2015 l’amministrazione calenzanese ha predisposto un programma di sostituzione dei pini con alberature meno pericolose in caso di eventi meteo estremi: il taglio degli alberi è legato infatti alla prevista realizzazione di una pista ciclabile di 500 metri, dalla rotonda di via del Pinovia Larga fino a via Puccini e al contestuale rifacimento dei marciapiedi nell’ambito del progetto attuativo previsto nella zona compresa tra via Larga e via Don Minzoni. Gli alberi abbattuti saranno sostituiti con altri esemplari, tra la ciclabile e i nuovi marciapiedi, di specie diversa dai pini ma, chiaramente, occorreranno diversi anni prima che possano ‘fare ombra’.

S.N.