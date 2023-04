Gite scolastiche, soluzione trovata Partenze scaglionate per le classi

Tutti in gita, anche quest’anno si può. Risolto lo stallo che riguardava il comprensivo Pratolini. Dopo le tante difficoltà dovute all’impossibilità di trovare pullman per portare gli allievi nei viaggi d’istruzione, dopo il rammarico manifestato da ragazzi e genitori, è stata trovata la soluzione che permette a tutti i ragazzi di fare la gita. "Non potevamo darci per vinti – ha detto la dirigente del comprensivo Pratolini, Francesca Balestri (foto) – e lasciare alcuni studenti senza le gite che riteniamo essere un momento formativo davvero importante. Così gli insegnanti si sono dati da fare, tutti ci siamo mobilitati e sono uscite delle soluzioni alternative, destinazioni di valore culturale".

Destinazioni che sono state incrociate con date in cui i mezzi di trasporto erano disponibili. "Solo una classe in tutto il comprensivo – ha detto la dirigente – che aveva già fatto un primo viaggio d’istruzione, ha deciso di non farne altri. Tutti gli altri avranno la loro gita. Stiamo formalizzando gli ultimi passaggi, ma credo che il risultato sia di assoluto valore. Voglio ringraziare i docenti e i genitori per l’impegno e la comprensione".

In base alla prima circolare, erano 16 le classi rimaste senza un mezzo di trasporto. Non erano mancate neanche le polemiche politiche dell’opposizione, tanto che anche l’assessore all’Istruzione Ivana Palomba, aveva rassicurato circa l’impegno a trovare una soluzione.