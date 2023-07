Gite per anziani, altre due mete E in agosto via ai soggiorni diurni

Ultime due gite promosse dall’associazione Anziani in collaborazione con il Comune e la Società della Salute nell’ambito dell’iniziativa "Estate Anziani 2023". Martedì prossimo escursione a Palazzuolo sul Senio con visita al Museo archeologico e contadino e pranzo in agriturismo. Martedì 25 gita sarà all’Eremo di Camaldoli con camminata dall’eremo a Camaldoli e pranzo al convento dei frati. La partenza, in entrambi i casi, è alle 8 da piazza De André, sede dell’Associazione anziani ed il costo è di 30 euro. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Associazione Anziani Calenzano, i feriali 16-18, tel. 0558877004. Ad agosto torneranno i soggiorni diurni all’ex scuola Regina Margherita a Le Croci con due diversi turni, ed è previsto il trasporto con pulmino per raggiungere la struttura.