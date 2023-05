Gita caos Studenti bloccati Stop al trekking nel bosco Rebus sul ritorno a casa

Nella trappola del maltempo che ha sconvolto l’Alto Mugello sono rimasti bloccati anche 43 ragazzi e quattro insegnanti di due classi terze della scuola media "Dino Compagni" di Firenze, che da tre giorni erano in gita al "Green Energy Camp"; un campo avventura, a Palazzuolo sul Senio, che organizza corsi di sopravvivenza per ragazzi dentro il bosco. E l’avventura stavolta l’hanno avuta tutta: ieri pomeriggio sono stati fatti trasferire, a piedi per quattro chilometri. Hanno dovuto superare tre guadi – sotto lo sguardo attento dei volontari della protezione civile e dei carabinieri -, e poi con i mezzi messi a disposizione dalla protezione civile sono stati trasportati fino al capoluogo, e alloggiati nella palestra, dove nel frattempo il Comune aveva messo a disposizione vitto e brandine. I ragazzi stanno tutti bene, e qualcuno di loro ha detto che si sta divertendo un sacco. Anche se ancora non si sa quando potranno far ritorno a casa. "Ho parlato con i ragazzi – dice al telefono la preside della Dino Compagni, Laura Guido – e li ho sentiti tranquillissimi, e anche i docenti che li accompagnano sono abbastanza tranquilli. Il sindaco Nardella mi ha comunicato la decisione di far trascorrere la notte in palestra a Palazzuolo, sperando che l’evolversi della situazione consenta presto di farli tornare a casa. Non ci sono stati pericoli, trasferirli in paese è stata una precauzione aggiuntiva, e abbiamo subito informato le famiglie".

Ma sui tempi del ritorno a Firenze ancora non c’è certezza. Perché sul territorio comunale di Palazzuolo tutte le strade di collegamento, con il Mugello come con Marradi, sono interrotte, e non passa nessuno. "Ho fermato tutta la circolazione – dice preoccupato il sindaco palazzuolese Giampiero Moschetti -: sulle strade ci sono fronti di frana molto estesi. Anzi, non ci sono frane ma si sta spostando una parte di montagna. Non posso riaprire le strade senza la necessaria sicurezza, e se qualche amministratore ha fretta di riaprire io dico che è una sciocchezza. Prima dobbiamo accertarci che le strade siano sicure".

E mostra sullo schermo del suo pc un video di un tratto della strada nei pressi della Colla di Casaglia, dove si notano preoccupanti distacchi di pietra dal costone della montagna.

Quanto agli ospiti fiorentini, i ragazzi delle due scolaresche della Dino Compagni, anche Moschetti conferma: "I ragazzi sono arrivati qui molto tranquilli. Non c’è stato nessun rischio né alcun elemento di preoccupazione, ma ci è sembrato più che opportuno, vista l’emergenza meteo in atto, non lasciarli in mezzo a un bosco e farli trasferire qui al sicuro, mettendo a disposizione la nostra palestra". L’operazione di spostamento e accoglienza di studenti e professori è stata frutto del lavoro di squadra tra il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana Dario Nardella, che si è sentito più volte nel corso della mattinata di ieri con la dirigente scolastica, il sindaco di Palazzuolo e la Prefettura. "Gli studenti e gli insegnanti non corrono rischi – tranquillizzava ieri Nardella - e passeranno la notte al sicuro nella palestra di Palazzuolo. Siamo in costante contatto con la dirigente scolastica e le famiglie. Grazie al sindaco Moschetti, alla prefettura e alla protezione civile metropolitana, che stanno seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione".

Nicola Di Renzone

Paolo Guidotti