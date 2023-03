Girone Alto Ripartono i lavori

Quindici anni dopo, la lottizzazione di via San Jacopo, al Girone Alto, sarà completa. La costruzione degli immobili è già ripartita. Si tratta di una trentina di abitazioni in edilizia privata. La convenzione firmata dal Comune con la ditta costruttrice, subentrata recentemente nel progetto, prevede però anche il completamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione pubblica. Fra queste ci sono un’area verde e un parcheggio, il cui stato di abbandono destavano preoccupazione fra gli abitanti di Girone perché le aree erano divenute ricettacolo di sbandati. La bonifica sarà finanziata con i 110mila euro della fideiussione, incassati dal Comune al blocco dei lavori e che ora saranno girati ai costruttori. "A noi l’intervento sarebbe costato di più. Per questo - spiega il sindaco Ravoni - abbiamo accolto l’istanza della nuova società costruttrice anche per la parte pubblica".