Giro d'Italia femminile, Marradi pronta a tingersi di rosa!

Marradi pronta a tingersi di rosa con la seconda tappa del Giro d’Italia femminile, che prenderà avvio il 30 giugno, e il giorno dopo avrà qui il traguardo. Le 144 cicliste il primo luglio partiranno da Bagno a Ripoli e dopo 102,1 km arriveranno a Marradi,passando da Pontassieve, Rufina, Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, per poi tornare a Borgo San Lorenzo, dirigersi verso il Passo della Colla e giungere infine a Marradi. Il Comune di Marradi si è impegnato molto per portare il Giro sulle proprie strade, e i gravi danni per il maltempo avrebbero potuto mettere in discussione l’evento. "Per fortuna – dice il sindaco Tommaso Triberti – il percorso del Giro è previsto su strade che non hanno subito danni gravi. Si tratta di un evento importante anche in chiave turistica e di visibilità per il nostro territorio, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici".