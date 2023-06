Giro d'Italia Donne, partenza a Chianciano e tappa in provincia di Firenze

E’ il giorno del Giro d’Italia Donne: stamani lo start è a Chianciano ma domani la tappa è tutta in provincia fiorentina, da Bagno a Ripoli fino a Marradi, per un totale di 102 chilometri. Sono quasi mille le atlete, le migliori del panorama internazionale, alla conquista della prestigiosa maglia rosa. Al passaggio del gruppo tutte le strade interessate saranno chiuse: lo start alle 12 in via Roma, poi per mezz’ora l’intera via di Rosano sarà interdetta al traffico e da lì seguendo la Provinciale verso il Mugello, attraversando Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia San Piero, Passo della Colla e infine Marradi.