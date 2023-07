Giraskuola a Bagno a Ripoli: "Un'idea di economia circolare per risparmio e meno sprechi"

Anche a Bagno a Ripoli potrebbe arrivare il Giraskuola. Nel prossimo consiglio comunale la consigliera Sonia Redini (Cittadinanza Attiva) proporrà all’amministrazione comunale di aderire alla piattaforma gratuita nata per mettere in contatto in maniera semplice chi vuol rivendere, scambiare o regalare libri e materiale scolastico alla fine di un anno o di un ciclo di studi.

"Siamo nel periodo – dice Redini – in cui i genitori prenotano i libri per settembre e ne conoscono bene i costi elevati. Ed è lo stesso periodo in cui purtroppo altri libri scolastici possono finire nei cassonetti della differenziata. La piattaforma può concretizzare i principi dell’economia circolare, ridurre lo spreco e promuovere il riuso dei prodotti dell’intera filiera scolastica". Il vicino Comune di Rignano ha già attivato il servizio.

Utilizzare la piattaforma è semplice e permette di rimettere in circolo libri di scuola e materiale scolastico usato, ma anche libri, romanzi, fumetti. Basta registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti dei Comuni che aderiscono a Giraskuola. Una volta individuato il titolo, si può mettere in vendita o acquistarlo: la piattaforma metterà in contatto l’acquirente e il venditore, che a loro volta definiranno i termini dell’acquisto. Per la piattaforma non c’è alcun guadagno dalla compravendita.

"E’ un progetto – conclude Sonia Redini – che, in piccolo, favorisce la comunità e la relazione tra cittadini, oltre ad offrire un servizio innovativo alle famiglie, con figli in età scolare, incentivando forme di risparmio consapevole e di riuso. Più Comuni aderiscono, più è possibile condividere".

Manuela Plastina