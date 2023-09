Giovedì di Teatro per Bambini e Adolescenti a Lastra a Signa

Incroceranno le braccia per otto ore lunedì i 200 lavoratori della E.S. Electro System, azienda che si occupa di montaggio elettromeccanico, principalmente su macchine da caffè. Il motivo? "L’ennesimo, mancato rinnovo – spiegano Fiom Cgil e Nidil Cgil – di 10 contratti in scadenza a fine mese. L’azienda non è nelle condizioni di darci certezze, per questo lo sciopero: 4 ore lunedì, e altre 4 ore a gestione delle Rsu".

LASTRA A SIGNA

Corsi di teatro

per i più piccoli

Stanno per partire, a Lastra a Signa, i laboratori di teatro con Enrica Pecchioli dedicati a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, tutti i giovedì dalle 17 alle 18.15, a partire da ottobre; e per gli adolescenti, da 11 a 14 anni, sempre di giovedì a partire da ottobre, ma dalle 18.30 dalle 20. Tutti i laboratori si terranno al Teatro delle Arti. Per iscriversi (a esaurimento posti) mail a [email protected]