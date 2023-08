Giovanni Galli attacca il Pd Vannucci replica

"Ormai è lo sport preferito dal Pd e dalla sinistra in genere, quello di addossare le colpe di qualsiasi cosa al governo di centrodestra che è in carica solo da qualche mese. Anche l’assessora Albanese, in merito ai pressoché quotidiani atti delinquenziali alle Cascine", il parco più grande di Firenze, "ha elogiato l’impegno dell’amministrazione comunale, affermando che il problema risieda a Roma, dove, a suo dire, ci si disinteresserebbe della questione". E’ Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega, che replica all’uscita dell’assessora alla Sicurezza urbana di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese. Al rappresentante del Carroccio replica il consigliere Pd Andrea Vannucci: "Ricordo che le Cascine hanno visto interventi straordinari di illuminazione e di video sorveglianza". Il parco, inoltre, "ha visto crescere realtà importanti, capaci di attrarre persone e attività, come ad esempio le Pavoniere". Sul fronte della sicurezza, prosegue, "ci sono delle difficoltà che, come Pd, non abbiamo mai negato. Anzi abbiamo sempre chiesto aiuto al governo".