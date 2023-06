Lutto nel mondo accademico, è morta Giovanna Ceccatelli Gurrieri

Firenze, 25 giugno 2023 – Lutto nel mondo accademico. La sociologa Giovanna Ceccatelli Gurrieri, studiosa della mobilità e della formazione, di interculturalità, di diversità e uguaglianza, autrice di numerose ricerche con metodi prevalentemente qualitativi, è morta a Firenze all'età di 81 anni. L'annuncio della scomparsa della professoressa ordinaria di sociologia all'Università di Firenze, avvenuta "dopo indicibile sofferenza", è stato dato dal marito Francesco Gurrieri con i figli Tommaso, Federico e Michele. Il funerale si terrà all'abbazia fiorentina di San Miniato al Monte lunedì 26 giugno alle ore 11.

Nata a Firenze nel 1942, Giovanna Ceccatelli ha insegnato per tutta la vita, formando almeno due generazioni di giovani e di futuri insegnanti a scoprire dimensioni diverse dalla pedagogia, come la sociologia, l'antropologia, la geopolitica; cercando sempre di mettere in pratica anche nel suo parallelo lavoro di madre e adesso di nonna i princìpi educativi ed etici che ha diffuso nell'Università.

Negli ultimi due decenni la sociologa è stata impegnata nell'uso del metodo autobiografico in contesti differenziati. Tra le fondatrici delle Edizioni Clichy, la professoressa ha realizzato per la casa editrice i volumi dedicati a don Lorenzo Milani, Maria Montessori, Zygmunt Bauman, Danilo Dolci e Gianni Rodari. Ha curato "Atlante delle migrazioni. Dall'origine dell'uomo alle nuove pandemie" (con Stefania Tusini e Stefania Tirini, Edizioni Clichy, 2020).