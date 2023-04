Giovanisì in tour: un nuovo viaggio nelle scuole toscane

Firenze, 13 aprile 2023 - A bordo di un camper "Giovanisì in tour" riparte per un nuovo e lungo viaggio che toccherà le scuole di tutte le province toscane. L’obiettivo è portare l’istituzione regionale fuori dalle proprie mura per far conoscere a ragazze e ragazzi le opportunità che la Regione offre con il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Il tour nasce come format informativo organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, con il coordinamento del portavoce del presidente della Regione, con delega alle politiche giovanili, ed è finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale). Durante gli incontri, il team a bordo del camper racconterà a migliaia di studenti toscani, anche con modalità innovative e multimediali, informazioni utili per orientarsi nel mondo del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria. All’insegna del claim “In viaggio per il tuo presente”, saranno decine le tappe che prenderanno il via dall’Isis Sismondi-Pacinotti di Pescia (Pt) venerdì prossimo 14 aprile e si snoderanno fino alla prima metà del 2024 (la partecipazione è rivolta esclusivamente alle classi coinvolte dagli Istituti). Spesso si terranno in concomitanza di eventi e manifestazioni di particolare interesse per i giovani. Come messaggio ispiratore dell’intero viaggio, sul camper spiccherà il celebre “I care” di Don Lorenzo Milani, a cento anni dalla nascita del priore di Barbiana. Ogni tappa sarà suddivisa in più slot dalla durata di circa 15-20 minuti che coinvolgeranno più classi contemporaneamente. Il format prevede inoltre uno scambio di idee con gli studenti per raccogliere le loro proposte per la Toscana e incentivare la partecipazione attiva alla vita democratica. I nuovi appuntamenti di “Giovanisì in tour” nascono anche grazie al dialogo avviato durante il percorso partecipativo che lo scorso anno ha coinvolto oltre 500 rappresentanti degli studenti e delle studentesse da oltre 160 scuole superiori toscane.