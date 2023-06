Giovani Vacanze nei terreni confiscati L’idea alternativa che fa tendenza

di Manuela Plastina

Reggello capofila del progetto "Valdarno e Valdisieve E!state LiberI!" che coinvolge tanti giovani in un’esperienza di vita e di lavoro che ricorderanno per sempre: andranno a dare una mano nei terreni confiscati alle mafie e gestiti da una cooperativa sociale a Teano e Sessa Aurunca. Potranno contribuire alle attività del ristorante sociale, della fattoria didattica, dell’agricoltura sociale e del turismo responsabile e sostenibile. Conosceranno e si confronteranno anche con le storie di coloro che hanno avuto una "seconda occasione" e sono riusciti a riappropriarsi della loro vita e dignità. Torneranno a casa con un bagaglio di ricordi, incontri, nuove amicizie e una consapevolezza diversa. Il progetto riunisce 11 Comuni, tra cui Rignano, Figline Incisa e Rufina.

Da questi territori comunali insieme a quello di Castelfranco-Piandiscò in provincia di Arezzo partiranno 15 ragazzi più tre accompagnatori destinati al campo di Teano, in provincia di Caserta. Si aggiungeranno ad altri 18 giovani del Valdarno aretino, destinati a Sessa Aurunca, per la terza edizione di un progetto che coinvolge ragazzi in età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Ogni Comune deve individuare 3 giovani residenti nel suo territorio: potranno trascorrere una settimana nei due campi di E!state Liberi! accompagnati da alcuni maggiorenni. Alle famiglie dei giovani selezionati è chiesta la compartecipazione alle spese di pernottamento per 80 euro, il resto invece sarà finanziato dai Comuni coinvolti. Al ritorno dal viaggio, l’esperienza verrà condivisa nei territori di appartenenza anche grazie al coinvolgimento di due compagnie teatrali valdarnesi: a loro è affidato il compito di pensare e organizzare performance teatrali con incontri nelle scuole medie superiori tra ottobre e aprile per raccontare ciò che avviene nelle terre sequestrate alla malavita.

Chi vuole partecipare, deve presentare domanda entro il 10 giugno. Fondamentale nella selezione sono la motivazione e la volontà del giovane e la disponibilità a partecipare anche al percorso di formazione con Libera Toscana e i referenti nazionali di E!state Liberi! Tutte le informazioni, il bando e la modulistica, sono scaricabili dal sito del Comune di Reggello.