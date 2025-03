Giovani talenti in memoria di Alda Da Rios

Ceccuti

Si è svolta a Villa Favard, sede del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, la selezione regionale della quattordicesima edizione del Concorso Giovani Talenti della Musica “Alda Rossi Da Rios”, promosso dai Soroptimist Club Firenze, Firenze Due e Prato. L’iniziativa, dedicata fin dai primi anni alla memoria di Alda Rossi Da Rios, prima presidente di un Soroptimist in Italia, ha visto la partecipazione di cinque giovani musiciste provenienti da altrettante istituzioni di alta formazione toscane. Ad aprire la mattinata, la referente Elisabetta Collini ha ricordato le origini del concorso e il suo obiettivo di incoraggiare il talento femminile. Le candidate, provenienti dal Conservatorio di Firenze, dal “Mascagni” di Livorno, dal “Rinaldo Franci” di Siena, dal “Boccherini” di Lucca e dalla Scuola di Musica di Fiesole, sono state valutate da una giuria di docenti dei conservatori di Firenze e Siena, presieduta da Fernando Scafati e composta da Duccio Ceccanti, Dario Cecchini, Alessandro Fabbri, Federico Poli e Lorenzo Sanna, insieme alla stessa Collini in rappresentanza del Soroptimist. Ad essere eseguiti sono stati brani che andavano da Bach a Mozart e Chaminade, fino al repertorio jazz più contemporaneo.

Le cinque candidate, chiamate ad esibirsi a memoria, hanno saputo mettere in luce stili e personalità differenti, affiancate da pianisti capaci di esaltare le loro qualità. Dopo un’accurata valutazione, la giuria ha decretato vincitrice la diciassettenne Valeria Esposito, violinista iscritta al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, che si è distinta per un’interpretazione virtuosa della Carmen Fantasy di Franz Waxman. Sarà lei, dunque, a rappresentare la Toscana alla finale nazionale del Concorso, in programma a Genova a fine ottobre 2025.