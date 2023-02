Giovani influencer contro l’azzardo Le idee degli studenti in una mostra

Sono diventati influencer i ragazzi e le ragazze delle classi 4AA-4BA-5AA-5BA dell’Indirizzo socio-sanitario dell’Istituto superiore Chino Chini. Influencer di "buoni messaggi", perché hanno partecipato, con il loro lavoro e la loro creatività alla campagna di informazione e di contrasto al gioco d’azzardo patologico "Scommettiamo sul Mugello" promossa dalla Società della Salute del Mugello e Ser.D e Promozione della Salute Zona Mugello-Azienda Usl Toscana Centro. Ora le immagini e i messaggi che i ragazzi hanno ideato, progettato e realizzato, e poi veicolato sui social e in particolare su Instagram, con sedici profili attivi, sono diventate un’originale mostra, inaugurata ieri nel Municipio di Borgo San Lorenzo.

"I numeri del gioco d’azzardo sono impressionanti anche in Mugello e il gioco d’azzardo resta una piaga – ricorda il presidente della Società della Salute Mugello e sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni –. Se gli italiani nel 2020 hanno speso 88 miliardi, i mugellani nel 2019 ne hanno spesi 52, mentre sono 18 i milioni sborsati dai borghigiani. Numeri impressionanti. ‘Scommettiamo sul Mugello’ vuole far nascere la consapevolezza dei rischi, di quello che accade e di come accade e il progetto che ci porta oggi a questa mostra è uno di quelli che abbiamo realizzato. I ragazzi, che ringrazio, hanno messo a disposizione creatività e competenze per realizzare la campagna di meme che qui è diventata una mostra. Grazie quindi anche ai docenti che hanno raccolto l’invito a partecipare al progetto, al Dirigente del Chino Chini per averlo sposato e a tutto il personale sanitario del Ser.D che l’ha seguito". La campagna di sensibilizzazione ha coinvolto le quattro classi con un training formativo di animazione digitale con professionisti del settore, in modo che gli studenti e le studentesse acquisissero le competenze comunicative social. Con la speranza che quei messaggi forti ed efficaci riescano ad evitare, almeno a qualcuno, il rischio di cadere nella rete della ludopatia, che spesso mette in ginocchio persone e famiglie.

Paolo Guidotti