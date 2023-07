Giovani imprenditori agricoli: alla guida Francesco Panzacchi

Dai boschi dell’Alto Mugello dove gestisce insieme alla sorella Silvia un’impresa silvicola ed agrituristica alla testa dei giovani agricoltori toscani di Coldiretti. E’ Francesco Panzacchi (foto), di Firenzuola, il nuovo delegato dei giovani imprenditori agricoli toscani, ed è il più giovane delegato Coldiretti mai eletto in Toscana. Ha ventidue anni, di professione boscaiolo e co-titolare dell’azienda Agrifuta che produce anche cereali e fieno. A scegliere il giovanissimo boscaiolo l’assemblea regionale formata da imprenditori coetanei che si è tenuta alla presenza del direttore regionale, Angelo Corsetti, e della segretaria regionale del movimento, Silvia Gazzoni.

Il neo delegato regionale ha le idee chiare: "Il futuro di molte imprese agricole – nota –, almeno un terzo di quelle che oggi hanno una guida over 60, è incerto a causa di un passaggio di testimone che è fortemente a rischio o che addirittura non c’è. Noi giovani agricoltori vogliamo e dobbiamo essere di esempio e di stimolo per figli, nipoti e parenti di imprenditori agricoli della nostra generazione che non hanno ancora deciso o capito cosa fare da grandi, per evitare il rischio della chiusura di queste realtà ma anche ai tanti giovanissimi che stanno guardando alla campagna con interesse. Come faremo a convincerli e affascinarli? Raccontando in prima persona le nostre storie per sfatare il falso mito di un’agricoltura che inghiotte le vite e non lascia tempo per se stessi e facendo toccare con mano i risultati del nostro lavoro".