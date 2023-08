Giovani europei in Gemellaggio Musicale a Impruneta

Il gemellaggio in musica tra Impruneta, Bellerive sur Allier (Francia) e Hadamar (Germania) è stato un successo di armonie. Il progetto triennale Ewa (Europe Wind Academy), punta a unire i giovani europei in un’orchestra di fiati formata attraverso stage di una settimana in ognuna delle città.

Quello appena concluso a Impruneta, ha portato a conclusione anche il percorso triennale fortemente voluto dalle amministrazioni delle tre città e gestito dai tre comitati di gemellaggio. "La musica con il suo linguaggio universale che parla al cuore – spiegano gli organizzatori imprunetini – si è rivelata un collante formidabile e un ottimo strumento per coltivare quello spirito tollerante, inclusivo e consapevole che desideriamo possa formare le nuove generazioni". Il gruppo di 62 giovani musicisti tra tedeschi, francesi e italiani è stato ospitato per tutta la scorsa settimana al Camping Village Internazionale, hanno provato nel plesso scolastico Ghirlandaio di Tavarnuzze e hanno vissuto varie esperienze a Impruneta. La loro esperienza si è conclusa con due concerti: uno al loggiato del Pellegrino in piazza Buondelmonti a Impruneta e l’altro ai giardini di Villa Bardini a Firenze.

Manuela Plastina