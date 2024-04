Giovani e volontariato. Finanziati tredici progetti

Giovani e volontariato. È il mix vincente. Ammontano a oltre 64mila euro i finanziamenti per i 13 progetti dell’area di Firenze vincitori del bando ’Siete presente. Con i giovani per ripartire’, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. L’obiettivo è promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

Tra i progetti spicca quello dal titolo ‘I giovani per la montagna fiorentina: il volontariato in natura genera competenze’: il progetto vuole sviluppare un percorso di valorizzazione della montagna fiorentina, supportando anche le amministrazioni locali. E ancora ‘Ricomincio da qui’: i giovani verranno coinvolti in un percorso formativo e ricreativo all’interno di due Rsa fiorentine facendoli partecipare attivamente, sia in fase ideativa che operativa, ai laboratori di teatro e musica promossi all’interno delle strutture. "I giovani sono una risorsa per il volontariato e il mondo del volontariato è un’opportunità per i giovani: il bando ’Siete Presente’ si pone quindi come una ricchezza per tutti": ha detto Luigi Paccosi, presidente di Cesvot.

Il portavoce del presidente della Regione Bernard Dika ha affermato che "Giovanisì vuole promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nella nostra società, sotto ogni punto di vista". Secondo l’assessora al Welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro "i giovani sono il presente e il futuro della nostra comunità e il loro forte senso di appartenenza e la loro grande responsabilità sono un valore aggiunto del tessuto sociale cittadino". "Il ricambio generazionale e il coinvolgimento dei giovani nel Terzo settore - ha affermato Edoardo Ristori, responsabile del settore Volontariato, filantropia e beneficenza di Fondazione Cr Firenze - è una sfida fondamentale per garantire linfa vitale alle tante associazioni che oggi operano a servizio delle nostre comunità".

Niccolò Gramigni