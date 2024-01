Giovani e servizio civile . Aperte le domande per la Misericordia

Servizio civile nazionale all’Arciconfraternita della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio .

Gli aspiranti operatori volontari - giovani tra i 18 e i 28 anni - del progetto del servizio civile nazionale denominato “Ruote solidali” , dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma: Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede