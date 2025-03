Giovani e memoria: a Firenze le scuole raccontano la pace

Firenze, 12 marzo 2025- Lo Spazio Alfieri Cinema di Firenze ha ospitato gli studenti di diversi istituti del nostro territorio, con un evento che ha inteso dare voce alla storia, all’attualità e alla speranza, attraverso la presentazione dei loro elaborati dedicati al tema della pace. L’evento, promosso dalla Lega Spi Cgil Q1 “Spartaco Lavagnini” con il patrocinio del Comune di Firenze e del Quartiere 1, è stato un momento di confronto e creatività per i ragazzi, che hanno raccontato il loro punto di vista attraverso arte, teatro, video e ricerca storica.

"La pace e i diritti sono beni preziosi, da proteggere e riconoscere anche nelle loro forme più nascoste", ha sottolineato Benedetta Albanese, assessora all’Educazione e alla Memoria del Comune di Firenze, intervenuta alla mattinata.

Gli studenti del Liceo Artistico Porta Romana di Sesto Fiorentino hanno affrontato il tema della Seconda guerra mondiale e dei viaggi della memoria, realizzando tra l’altro una copia in gesso dell’opera dedicata a Mahsa Amini, simbolo del movimento Donna Vita Libertà, successivamente trasformata in bronzo dalla Fonderia d’arte Del Giudice e oggi esposta a Palazzo Strozzi Sacrati. Ispirandosi a Don Milani, hanno creato una porta con la scritta “I object”, a simboleggiare il diritto all’obiezione di coscienza.

Dalla stessa scuola, la classe 2^ A ha proposto un’intervista a Don Andrea Bigalli, un video sul cambiamento climatico e un approfondimento sulla Lettera ai giudici di Don Milani. Tra le testimonianze più toccanti, quella di una studentessa che ha raccolto i ricordi della nonna su Giorgio La Pira. Non sono mancati fumetti, poesie e cortometraggi su Firenze e la sua trasformazione nel tempo. Il Liceo Economico Sociale “Duca d’Aosta” ha invece portato riflessioni su pace e diritti attraverso studi su Don Milani, Cesare Pavese e Pietro Calamandrei, oltre a una toccante testimonianza sulla guerra nei Balcani.

Dal Liceo Classico Galileo, gli studenti della III B hanno presentato un’intervista a Fiorella Tagliaferri, prima allieva donna della scuola di Don Milani, e una serie di approfondimenti su Tiziano Terzani, Giorgio La Pira e Padre Ernesto Balducci, oltre a un’analisi sui conflitti attuali e il rischio delle armi nucleari.

"La pace non è degli indifferenti, ma di chi lotta per la giustizia sociale - ha ricordato Alessio Gramolati, segretario generale Spi Cgil Toscana -. Oggi assistiamo alla crisi della più lunga stagione di pace che l’Europa abbia conosciuto dal dopoguerra, e per questo il vostro impegno è fondamentale". La mattinata si è conclusa con la premiazione degli studenti da parte di Alessandra Scaffai, segretaria generale della Lega Spartaco Lavagnini, che ha ricordato come la pace sia un valore da coltivare ogni giorno.

Caterina Ceccuti