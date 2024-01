Giovani e lavoro. Ecco il servizio civile nelle biblioteche

Il Comune di Impruneta ha aderito al progetto regionale "Biblio – Identity" di Anci Toscana grazie al quale apre la possibilità a due giovani di lavorare per un anno all’interno della biblioteca comunale imprunetina. Attraverso il servizio civile universale, saranno i due protagonisti del progetto saranno coinvolti attivamente per 25 ore settimanali (5 giorni su 7) per 12 mesi con un assegno mensile di 507,30 euro. Possono mandare richiesta tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni con cittadinanza italiana o comunitaria; bisogna candidarsi entro il 15 febbraio. Il loro impegno sarà orientato al miglioramento delle risorse bibliotecarie e dell’identità locale. Non solo lavoro: il servizio civile è anche una grande opportunità di crescita personale e professionale. Le candidature vanno inviate solo per via telematica attraverso la piattaforma DOL, accessibile da computer o smartphone.