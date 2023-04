Giovani Aquile in volo su Firenze. Sono gli allievi della Douhet

Tetti rossi, cieli azzurri, il verde-argento degli ulivi. E’ una Firenze in HD quella che si è mostrata ieri alle ‘giovani aquile’ della scuola dell’Aeronautica Militare Giulio Douhet. Le ragazze e i ragazzi del secondo anno (corso Taurus, quarta superiore), 29 in tutto stanno provando l’esperienza del volo a motore con gli istruttori del 60° stormo di Guidonia. Si mettono ai comandi degli aerei da addestramento Siai S208M e partono a tutta manetta: decollo, virate, sorvolo sopra Firenze, virate strette e la picchiata finale prima di atterrare nuovamente sulla pista del Vespucci. Ieri era il giorno clou di questa tornata di addestramento che termina domani. Ad accogliere ragazzi e autorità, tra cui il questore , Maurizio Auriemma, in volo anche lui con gli istruttori, c’erano il comandante dell’Istituto di scienze militari aeronautiche, generale di brigata aerea Urbano Floreani, e il comandante della scuola Douhet, colonnello Massimiliano Macioce. Il progetto ‘Giovani aquile’ rientra nell’offerta formativa della Douhet. Nella prima fase è previsto un corso di volo a vela su aliante "Grob Twin Astir" sempre presso il 60° Stormo di Guidonia, mentre la terza fase, nell’ultimo anno di scuola, consiste in una serie di voli per i più meritevoli, con le Frecce Tricolori, o sui caccia.

Fabrizio Morviducci