Giovane uccise a botte un medico incontrato per caso in strada "Incapace di intendere e volere"

Confermato quanto era trapelato. La perizia del professor Mauri, già direttore della Psichiatria 2 dell’Aoup, sul 25enne fiorentino accusato di aver ucciso a Pisa il medico in pensione Piero Orsini a gennaio scorso, ora ricoverato all’Spdc di Firenze, conclude per l’incapacità totale di intendere e volere, la pericolosità sociale e l’incapacità di stare in giudizio del giovane. Lo psichiatra pisano si era preso 45 giorni di tempo per la consulenza. Lo studente fiorentino fu arrestato dopo aver picchiato e (ucciso, si scoprì dopo poche ore) Piero Orsini, il neurologo 74enne che quel 9 gennaio aveva incrociato per caso in strada, in via Bovio. Il 25enne era fuggito dal uno studio psichiatrico dove lo aveva accompagnato il padre. Ora si trova nel reparto psichiatrico dell’ospedale fiorentino Santa Maria Nuova. Ed è proprio qui che il 23 febbraio scorso erano cominciate le operazioni peritali.