Giovane pusher arrestato con un etto di hashish

Un arresto per spaccio di hashish. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Scandicci hanno arrestato un 29enne dopo averlo sorpreso con un etto di sostanza stupefacente in macchina. I militari erano impegnati in una serie di controlli stradali sul territorio, quando hanno fermato l’uomo e hanno notato che si era piuttosto innervosito davanti alle loro richieste. A quel punto hanno perquisito la vettura trovando la droga, in tutto oltre 100 grammi.

Nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno trovare diverso materiale per il confezionamento e altri 60 grammi della stessa sostanza parzialmente suddivisa in dosi. L’uomo a quel punto è stato arrestato e rinchiuso nelle camere di sicurezza della compagnia in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la convalida e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma. I controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, l’obiettivo dei militari è mettere un freno al traffico e al consumo di droga nella zona di Scandicci.