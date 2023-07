Giovane donna aggredita a Firenze, polizia cerca l'autore dell'aggressione

FIRENZE

Erano le una della notte tra venerdì e sabato, e una giovane donna era appena scesa dalla tramvia a Careggi e stava camminando in via Caccini. Un uomo le si è avvicinato con cattive intenzioni, la ragazza ha urlato e fortunatamente le sue grida non hanno echeggiato nel deserto. Altri giovani come lei, stavano passando di lì e sono intervenuti in suo soccorso.

Il balordo si è così dileguato e adesso tocca agli agenti della polizia - intervenuti su richiesta dei presenti - dare un nome e un volto a quel malintenzionato che potrebbe riprovarci presto.

La giovane, 20 anni, è finita in ospedale, perché nella dinamica dell’aggressione è finita a terra.

Secondo quanto ricostruito sinora dalla Polizia, la giovane sarebbe scesa poco dopo le 1 dalla tramvia nei pressi di Careggi.

Di lì a poco un uomo, verosimilmente di origine straniera, le si sarebbe avvicinato con la scusa di chiederle delle indicazioni stradali. Appena la ragazza gli ha voltato le spalle, incamminandosi in direzione di via Caccini, sarebbe stata aggredita alle spalle.

Non sarebbero al momento chiare le intenzioni del gesto, verosimilmente riconducibile alla stessa persona con la quale la vittima avrebbe parlato pochi attimi prima. Quest’ultima ha cominciato a gridare e le sua urla hanno subito richiamato l’attenzione di alcuni giovani passanti che hanno così messo in fuga l’autore dell’aggressione.

Nella circostanza la giovane, fiorentina, è finita a terra riportando alcune contusioni per le quali al momento non è stata resa nota l’eventuale prognosi.

La questura precisa anche che non è stato attivato il codice rosa: la giovane non ha infatti percepito un movente ’sessuale’ nella brutta disavventura subita. Più probabile che il balordo intendesse rapinarla.

