Giovane disabile bloccato. Associazioni si uniscono per aiutarlo

Mancano i volontari, ma le associazioni di Campi Bisenzio si uniscono per aiutare una famiglia in difficoltà. E’ una bella storia di condivisione e di voglia di mettersi al servizio del prossimo quella che ci arriva dall’associazionismo campigiano. Una storia che racconta come Pubblica Assistenza, Fratellanza Popolare di San Donnino e Misericordia permetteranno a un ragazzo affetto da una grave disabilità di raggiungere il centro che frequenta nella zona dell’isolotto. L’unione fa la forza e da un appello lanciato dal Cui – I ragazzi del sole, associazione che si occupa di disabilità, è partita una catena di solidarietà che ha suscitato una lunga onda di emozione, innanzitutto nella famiglia del ragazzo, ma anche sul territorio. "Abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto della mamma – ha detto la presidente del Cui, Patrizia Frilli – che vive a Campi con suo figlio. Il ragazzo frequenta un centro nel quartiere 4, a Firenze, per cinque giorni la settimana. Il servizio veniva effettuato dalle associazioni locali, che però da qualche tempo non hanno abbastanza volontari per la copertura dei turni e possono accompagnarlo solo tre giorni su cinque".

La donna si è trovata in profonda difficoltà: "In attesa di una soluzione che non arrivava – ha aggiunto Frilli – per diversi giorni ha accompagnato lei il figlio". Così, la Pubblica Assistenza, la Fratellanza Popolare e la Misericordia, coordinandosi fra di loro, hanno risolto il problema. "Il servizio – ha detto il presidente della Pubblica Assistenza, Settimo Lipani - sarà svolto per tre giorni dalla nostra associazione, negli altri due saranno rispettivamente i volontari di San Donnino e della Misericordia".

"Voglio ringraziare le tre associazioni, – ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini – ma adesso auspico che ci siano anche cittadini volenterosi e con senso civico che vogliano donare un po’ del loro tempo libero e scelgano di fare volontariato. La Toscana risente meno della crisi, ma non ne è immune. Servono azioni immediate, a partire per esempio da un presidio del volontariato nelle scuole".