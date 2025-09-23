Giostraio alla Fiera. È battaglia legale

Fiera, la battaglia del giostraio per avere gli spazi. Il proprietario di tre attrazioni (ruota panoramica, salto trampolino e mini tappeto volante), è una delle presenze storiche del luna park che ogni anno viene allestito nella fiera di ottobre. Ma quest’anno, qualcosa deve essere andata ‘fuori registro’, visto che, come si leggere nella lettera inviata in comune dai suoi difensori, ha contestato la graduatoria 2024 per la fiera che partirà tra due settimane. Secondo il conteggio effettuato, mancherebbe all’appello il punteggio legato ‘all’anzianità di servizio’: un declassamento ritenuto illegittimo tanto che il giostraio il 16 agosto scorso ha inviato una diffida legale all’amministrazione, chiedendo di ripristinare il punteggio relativamente alle tre attrazioni e provvedendo a riformulare la graduatoria.

L’amministrazione ha fatto sapere di aver risposto all’esercente dello spettacolo viaggiante, nei giorni immediatamente successivi all’arrivo della sua diffida, provvedendo a ripristinare il punteggio, ma pur con il nuovo punteggio non ci sono stati cambiamenti nella graduatoria. La questione probabilmente andrà avanti in altre sedi. La questione Luna Park in tempo di fiera è piuttosto ‘difficile’.

Quest’anno la nuova amministrazione ha provato ad allargare nuovamente l’area delle attrazioni, che erano state limitate pesantemente da due anni dopo una rissa che coinvolse diversi teenager arrivati in fiera da quartieri fiorentini appositamente per regolare i loro conti. Da allora tra comune e giostrai è rimasto aperto un contenzioso che ancora lascia strascichi e polemiche.