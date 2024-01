Giorno Memoria, meeting con le scuole a Firenze il 25 gennaio

Firenze, 19 gennaio 2024 - La Regione Toscana celebrerà il Giorno della Memoria, per non dimenticare le deportazioni e lo sterminio degli Ebrei e di altre minoranze nei lager nazisti, anche con il Meeting per le scuole previsto il 25 gennaio al Teatro La Compagnia di Firenze intitolato "Memoria e conoscenza: semi di pace". Tra le testimonianze quelle delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz quando avevano 4 e 6 anni di età, che non faranno mancare la loro testimonianza di sopravvissute ai campi di concentramento. Previsto l'intervento di padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, promotore nell'ottobre scorso di una grande fiaccolata per la pace all'indomani dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele e della controffensiva israeliana a Gaza; la linguista Vera Gheno, che assieme al moderatore dell'evento Luca Bravi, rifletterà sulle connessioni tra parole e memoria. Invece interverrà on line la scrittrice Edith Bruck, anche lei sopravvissuta alla deportazione nei campi di concentramento di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen. Per raccontare la dolorosa vicenda degli Internati militari italiani (Imi), sarà proposta un'intervista video di Michele Zucchi, sopravvissuto all'eccidio di Cefalonia e al naufragio del piroscafo Margherita. La deportazione politica sarà affrontata attraverso la storia di Tommaso Ciullini, deportato politico fiorentino, a cui è dedicata una pietra d'inciampo, mentre la persecuzione e lo sterminio di rom e sinti attraverso la storia di Romano Held, giovane deportato a Dachau. La deportazione della comunità Lgbtqia+ sarà approfondita grazie ad un estratto video del documentario 'Baci rubati - Amori omosessuali nell'Italia fascista', mentre la persecuzione ed eliminazione delle persone con disabilità sarà rievocata grazie ad una lettura tratta da 'Ausmerzen: vite indegne di essere vissute' di Marco Paolini. Il Meeting della Memoria 2024 verrà aperto dall'Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink e dall'Alexian Group di Santino Spinelli. Subito dopo lo stesso Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze, interpreterà 'El male rachamim', canto di preghiera ebraico. A seguire, il saluto del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia, e gli interventi introduttivi dell'assessora all'istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini e di Ugo Caffaz. Per concludere la mattinata è atteso l'intervento del presidente della Regione Eugenio Giani.