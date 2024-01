Giorno della Memoria, le iniziative di oggi in Toscana

Firenze, 27 gennaio 2024 – Tanti appuntamenti in Toscana nel Giorno della Memoria. Eccoli nel dettaglio:

SAN MINIATO (PI) - piazza Gelonie, Giorno della Memoria: tra le celebrazioni, l'omaggio a Italo Geloni con la deposizione di una corona di alloro alla pietra monumentale a lui dedicata.

PISA - Largo Concetto Marchesi, 4, Giorno della Memoria: il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo incontra le ragazze e ragazzi del Liceo Buonarroti, presenti anche il dirigente scolastico Alessio Salerni e Alfredo De Girolamo, autore del libro «Chi salva una vita. In memoria dei Giusti toscani».

FIRENZE - Conservatorio «Luigi Cherubini», Giorno della Memoria: cerimonia consegna delle Medaglie d'onore. Il prefetto Francesca Ferrandino, consegnerà le medaglie d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti.

GROSSETO - Palazzo del Governo, Giorno della Memoria: cerimonia consegna delle Medaglie d'Onore.

FERRONE (FI) - località Sannini, Giorno della Memoria: deposizione di una corona d'alloro in ricordo della famiglia Calò-Spizzichino e di tutte le vittime dell'Olocausto. Presente il sindaco Riccardo Lazzerini e la presidente del Consiglio Comunale di Impruneta Angela Cappelletti.

GRASSINA (FI) - accanto alla panchina rossa, piazza Umberto I ore 14:00 Giorno della Memoria: inaugurazione installazione «Personnes» ideata dal CCN Grassina e le sue botteghe in omaggio all'omonima opera di Boltanski, una montagna di indumenti per non dimenticare e ricordare i cumuli di abiti e oggetti personali sottratti ai prigionieri dei campi di sterminio.

CETONA (SI) - sala S.S. Annunziata, piazza Garibaldi ore 17:30 Giorno della Memoria: consiglio comunale aperto, ospite Franco Debenedetti Teglio, un «Hidden child», un bambino nascosto; racconterà la sua storia che lo ha costretto, in seguito all'emanazione delle Leggi Razziali, a vivere in grandi difficoltà e in clandestinità, in continue peregrinazioni tra Italia e Francia.

SANT'ANNA DI STAZZEMA (LU) Giorno della Memoria: il Parlamento degli studenti della Toscana in visita al Parco nazionale della Pace di Sant'Anna. I ragazzi incontreranno i superstiti e visiteranno i luoghi della strage del 12 agosto 1944.