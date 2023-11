"Giorni di Storia": Rivolte e Rivoluzioni in Programma a Sesto

"Rivolte e rivoluzioni": tema complesso ma affascinante quello della seconda edizione di "Giorni di storia", il festival dedicato alla divulgazione, che intreccia analisi storica e cronaca del presente, in programma a Sesto con un calendario di dibattiti, conferenze, talk, cinema, teatro e attività per bambini che si snoderanno tra la Biblioteca Ernesto Ragionieri, il Teatro della Limonaia e Villa San Lorenzo. Molti gli ospiti di spicco: tra loro Fausto Bertinotti, Tomaso Montanari, Adelmo Cervi, Mimmo Franzinelli, Riccardo Michelucci e Guido Carpi. Il via, domani alle 18, con la conferenza di Mimmo Franzinelli dal titolo "Schiavi di Hitler. I militari italiani nei lager nazisti 1943-1945". Ingresso libero.