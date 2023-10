Giornata mondiale della salute mentale, il David a piazzale Michelangiolo in verde

Firenze, 10 ottobre 2023 - L’Italia e Firenze si illuminano di verde per sensibilizzare i cittadini sulle sindromi Pans e Pandas e sulla salute mentale. Firenze, infatti, aderisce alle giornate mondiali dedicate a queste neuroinfiammazioni autoimmuni, che celebra oggi, e della Salute Mentale, in programma oggi, 10 ottobre, e domani. Ieri è stato il David a piazzale Michelangiolo ad essere immerso nella luce verde in occasione della Giornata della consapevolezza delle sindromi Pans e Pandas. Si tratta di neuroinfiammazioni autoimmuni che esordiscono a seguito di infezioni recidive e che, si stima, nel mondo colpiscano 1 bambino su 200 con sintomi neuropsichiatrici di vario grado. In Italia non esistono linee guida terapeutiche approvate dal servizio sanitario nazionale, così le famiglie che riescono quasi miracolosamente ad arrivare ad una diagnosi devono affidarsi alle cure private dei pochi medici aggiornati in materia, con tutte le difficoltà del caso. Per questo il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas BGE ha chiesto di partecipare a questa campagna per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni.

Oggi e domani sarà la volta dell’illuminazione di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Aderendo alla proposta del ‘Coordinamento toscano salute mentale” l’Amministrazione parteciperà illuminando il David di piazzale Michelangiolo e le porte storiche della città. Istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale e riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, questo appuntamento vuole accendere i riflettori sui servizi territoriali, sempre più carenti e pertanto da potenziare e rafforzare, sull’impegno e la forza dei tanti volontari che operano in questo settore, sulle persone che soffrono di questi disturbi e sui loro familiari che devono poter accedere alle cure e ricevere sostegno e supporto appropriati. Le illuminazioni sono realizzate grazie alla collaborazione di Firenze Smart.