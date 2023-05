Giornata internazionale della Croce Rossa nel mondo, le celebrazioni a Firenze

Firenze, 8 maggio 2023 - Il Comune di Firenze ha preso parte alle celebrazioni per la giornata internazionale della Croce Rossa nel mondo: al giardino dedicato al fondatore Henry Dunant, in lungarno Santarosa, è stato fatto stamani un omaggio alla presenza del presidente della Croce Rossa di Firenze Lorenzo Andreoni mentre a Palazzo Vecchio c'è stata la consegna ufficiale della bandiera della Croce Rossa al Comune, rappresentato dall'assessore Sara Funaro. La bandiera rimarrà esposta per tutta la settimana nel Salone dei Cinquecento. Inoltre stanotte il David di piazzale Michelangelo sarà illuminato di rosso, a cura di Firenze Smart in modo da, si legge in una nota, rimarcare “la stretta collaborazione tra la Croce Rossa e il Comune di Firenze e come segno tangibile di riconoscimento del lavoro della Croce Rossa”.

“La Croce Rossa è cresciuta a partire dall’ispirazione di Henry Dunant e si è sviluppata seguendo i suoi sette principi fondamentali: umanità, imparzialità unità, volontariato, universalità, indipendenza e neutralità - ha detto Andreoni - ed è proprio grazie a questi imprescindibili valori, che opera da sempre in tutto il mondo e a tutti i livelli territoriali. La nostra associazione, anno dopo anno, è sempre più radicata al territorio e questa occasione per festeggiarla insieme all’amministrazione comunale e alla città di Firenze ci rende molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi e motivati per fare sempre meglio”.

Funaro ha ringraziato, per il Comune, “i tanti volontari e operatori della Croce Rossa Italiana e del Comitato di Firenze per quello che fanno per il nostro Paese e per la nostra comunità, portando sostegno giorno e notte ai cittadini in difficoltà. Esporre la bandiera nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, che è la casa dei fiorentini, è il nostro modo per dire grazie alla Croce Rossa”.