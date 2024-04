Giornata di salute della donna. Tutte le iniziative dell’ospedale

Una occasione preziosa, in chiave prevenzione, rivolta alle donne. In vista della giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda Ets organizza da giovedì al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Molte le iniziative, gratuite, offerte dal presidio ospedaliero fiorentino Santa Maria Annunziata: per le visite o i colloqui dove è prevista la prenotazione è necessario prenotare ai riferimenti indicati e i posti disponibili sono in numero limitato. Sarà necessario iscriversi preventivamente alla mail [email protected]. , ad esempio, alle visite, consulenze, colloqui nell’ambito della Diabetologia, il 21, 22 e 24 aprile dalle 11.45 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 15.00. Stessa cosa, il 23 aprile, dalle 14.00 alle 18.00, terzo piano, per la Senologia: posti disponibili con prenotazione all’indirizzo mail [email protected]. Per la Cardiologia – 22 e 23 aprile, dalle 13.00 alle 15.00, Ingresso Ospedale – le visite e consulenze saranno invece senza prenotazione ma con soli 10 posti disponibili. Non occorrerà prenotarsi anche per l’incontro in presenza, il 18 aprile dalle 14,30 alle 18,30, "Oncologia: tra progressi e fake news" con vari esperti coinvolti tra. Il 23 aprile dalle 14.30 alle ore 17.00 è invece fissata la conferenza/convegno in presenza, nell’ Auditorium Santa Maria Annunziata, sul tema "La salute della donna, personalizzazione delle cure prevenzione e comunicazione".