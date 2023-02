Giornata di possibili manifestazioni Gest sospende a partire dalle 14 la fermata di largo Martiri delle Foibe

Nella giornata di oggi saranno possibili manifestazioni nella zona di largo Martiri delle Foibe. In accordo con la questura di Firenze, per motivi di ordine pubblico, Gest ha pertanto annunciato che sarà soppressa la fermata Strozzi Fallaci della Linea T1 dalle 14 fino alla fine degli eventi. I passeggeri non potranno salire né scendere alla fermata Strozzi Fallaci.

Il servizio non subirà interruzioni e si svolgerà regolarmente sia sulla Linea T1 che sulla Linea T2, salvo imprevisti dovuti a manifestazioni.