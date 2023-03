Giornata delle foreste L’impegno dell’Arma

Celebrata la Giornata internazionale delle foreste alla scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri “Felice Maritano”, nel primo giorno di primavera. Ricorrenza istituita nel 2012, curata dai Carabinieri forestali che hanno organizzato convegni come ’Bosco e acqua alleati contro il cambiamento climatico’. Presenti il Comandante provinciale Gen. Gabriele Vitagliano, i Comandanti dei Gruppi CC forestali e dei Reparti Parco e Biodiversità della Toscana e gli studenti delle quinte del Tecnico Agrario e del Tecnico Meucci, in virtù del principio di sostenibilità che deve ispirare le scelte di politica economica internazionale affinché "lo sviluppo consenta alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri". La Comandante della Regione CC forestali ’Toscana’ Gen. Marina Marinelli, ha ricordato i 100 anni del Regio Decreto ’Riordinamento e riforma della legislazione su boschi e di terreni montani’ (Legge Serpieri) che ha dato una prima sistemazione organica delle disposizioni in materia forestale.