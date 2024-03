Giornata delle donne. L’iniziativa di Auser contro la violenza

Un glossario per dire "no" alla violenza sulle donne. Il libro, presentato nella sede di Auser Toscana in via Pasolini 105 e dedicato a Simonetta Bessi ex presidente regionale dell’Auser scomparsa di recente, è la terza tappa del progetto "Sciarpa di parole" promosso dalle Pari Opportunità di Auser Toscana per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. All’incontro di ieri erano presenti il presidente di Auser Toscana Renato Campinoti, la vicepresidente di Auser Toscana e responsabile Pari Opportunità di Auser regionale Diana Correale, Francesca Torricelli delle Pari Opportunità della Regione Toscana e la consigliera per le Pari Opportunità del Comune di Sesto Fiorentino Irene Falchini. Conclusioni di Lella Brambilla vice presidente Auser Nazionale. Nel Glossario sono state raccolte 91 parole (23 con motivazioni espresse online dai volontari Auser e 68 parole raccolte durante l’incontro dei 14 territoriali Auser alla Biblioteca Ragionieri a Sesto Fiorentino).