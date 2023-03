Giornata dell’acqua Studenti premiati

All’Accademia "La Colombaria" (via Sant’Egidio 23) sono state premiate le scuole vincitrici del premio bandito dall’Accademia per la Giornata dell’acqua. Hanno portato il loro saluto l’assessore Sara Funaro del Comune e Milva Segato dell’Ufficio scolastico regionale. Giuseppe Tanelli ha parlato dell’"Acqua: oro blu del pianeta".

I ragazzi sono molto più sensibili delle generazioni adulte ai temi ambientalistici. Ne abbiamo avuto riscontro l’anno scorso, celebrando la Giornata della terra 2022. E ne abbiamo ulteriore conferma quest’anno per il premio che abbiamo conferito in Accademia per la Giornata dell’acqua ieri pomeriggio a tre scuole vincitrici. Abbiamo messo sul sito dell’Accademia, rendendole visibili a tutti, le opere presentate al concorso e abbiamo festeggiato con i ragazzi autori questo premio che vuole essere un riconoscimento a tutte le numerose scuole della Toscana, da Lucca a Piombino, da Volterra a Firenze, che hanno concorso. L’occasione è particolarmente felice perché l’acuta sensibilità dei ragazzi per la tutela dell’ambiente è uno dei segnali positivi che emergono dalla nostra società. Soprattutto è un segnale positivo se si traduce in concreti comportamenti, integrando un aspetto nuovo quella che un tempo veniva chiamata educazione civica e che, purtroppo, è sempre stata materia assai negletta. Incontrare questi giovani entusiasti e ottimisti è una cura valida ed efficace contro le angustie del nostro tempo.

Questi giovani dimostrano che la filiera formativa che parte dalla famiglia, passa attraverso la scuola e arriva a formare dei cittadini consapevoli funziona. Anche per questo dobbiamo spezzare una lancia a favore degli insegnanti e dei dirigenti scolastici che si dedicano con passione al mestiere più bello del mondo. Più bello ma anche, spesso, più negletto perché non riconosciuto. Da professore di lungo corso, sia pure in un ordine di studi che crea maggiore distanza fra docenti e discenti, ormai adulti, posso affermare con cognizione di causa che trasmettere valori positivi a un giovane è quanto di più gratificante. Il magistero si sedimenta in un animo pronto a recepire il senso della giusta causa per la quale la vita vale la pena di essere vissuta. Ed è uno scudo potente e necessario contro tante negatività che ci circondano.