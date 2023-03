Giornata dell’acqua e dieci anni di Ait Mostra alla Marangoni

Sette opere idriche, gli impianti più funzionali e importanti di ogni provincia della regione, sono le protagoniste della mostra fotografica inaugurata ieri alla Fsmgallery in via San Zanobi, in occasione della giornata mondiale dell’acqua e del decennale dell’Ait-Autorità idrica toscana. Dal collettore dei reflui a San Colombano a quello della Valdinievole, dal potabilizzatore di Piombino a quello del Giglio e a quello di Castiglion Fiorentino, dal depuratore di Barga al collettore di Nozzano-Pontetetto. "Solo la punta dell’iceberg – ha commentato Alessandro Mazzei, direttore generale dell’Ait - dell’immenso lavoro fatto anche quest’anno dal sistema idrico che investe 200 milioni di euro all’anno su reti, tubature, impianti e opere in generale".

Lavoro descritto dall’estro creativo dei fotografi Emanuele Camerini, Edoardo Delille e Claudia Gorinelle, incaricati dallo studio Marangoni di raccontare per immagini le nuove infrastrutture idriche sui territori. "Quando apriamo il rubinetto – ha detto Mazzei - o tiriamo lo scarico, gesti che sembrano banali dietro c’è tutto un mondo fatto di uomini, donne e impianti tecnologici". Un impegno sempre più importante alla luce delle difficili condizioni climatiche che hanno caratterizzato l’inverno appena trascorso, considerato tra i più caldi degli ultimi vent’anni, con il 12-13 per cento in meno di pioggia rispetto alla media. Il 2023 sarà un anno difficile, forse anche peggio nel 2022. "Abbiamo presentato alla Protezione Civile una richiesta di 23 milioni di finanziamenti per realizzare opere urgenti quest’anno. Una parte vorremmo destinarla al rifornimento dei serbatoi dei comuni montani che avvengono tramite autobotti, il resto a nuovi pozzi e collegamenti con fonti che sono in deficit". All’inaugurazione erano presenti anche il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente Ait Luca Salvetti e il fondatore dello studio Martino Marangoni.

Ludovica Criscitiello