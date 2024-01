Giornata della memoria. Tutti gli eventi

Tanti eventi in arrivo, nelle Signe, in occasione della Giornata della Memoria. Venerdì 26 gennaio, a Lastra, proiezione per le scuole del film "Un sacchetto di biglie" (ore 9, Teatro delle Arti), con gli interventi del sindaco Angela Bagni, della dirigente scolastica Eleonora Marchionni, di Alessio Ducci (Aned) e Mauro Marzi (Anpi). Alle ore 17.30 quindi la presentazione del libro "40 cappotti e un bottone" di Ivan Sciapeconi alla sezione soci Coop. Sabato 27 gennaio (ore 10.30), a Signa, in collaborazione con Aned e Anpi, commemorazione in piazza della Repubblica con deposizione di una corona d’alloro alla lapide contro lo sterminio nazi-fascista posta sulla facciata del palazzo comunale. Di nuovo a Lastra, il 28 gennaio (ore 15.30) appuntamento al teatro delle Arti con lo spettacolo "Viaggio ad Auschwitz a/r" messo in scena dalla compagnia "Il Melarancio".